Carnival-Aktie: Großaktionär steigt ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Die Aktie von Carnival legte gestern kräftig zu. Der Saudi-Staatsfonds PIF legte in einer Mitteilung an die US- Börsenaufsicht einen Anteil von rund acht Prozent offen. Gemessen am letzten Schlusskurs der Aktie ist die Beteiligung rund 411 Millionen Euro wert. Der PIF Staatsfond investiert meistens in US-Firmen. Das Allzeithoch der Aktie notiert über 72 Euro und aktuell notiert die Aktie bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung