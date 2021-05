Carnival-Aktie: Gelingt der Bruch des Abwärtstrends?

Die Aktie der Carnival PLC fiel bis Ende Januar auf ein Tief bei 11,38 Pfund zurück und startete von hier aus eine neue Aufwärtsbewegung. Sie erreichte am 16. März ein Hoch bei 21,20 Pfund. Es wurde im Anschluss an eine kurze Korrektur am 7. April durch den Vorstoß auf 21,60 Pfund nochmals leicht überwunden.

Danach setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie ließen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung