Carnival Aktie: Es war irgendwie absehbar!

Der Kurs der Carnival-Aktie kommt nicht mehr so richtig in die Spur. Nachdem die Papiere des größten Kreuzfahrtunternehmens der Welt in der vergangenen Woche von rund 24 Euro auf unter 16 Euro durchgereicht wurden, konnte sich die Aktie am Dienstag zwar auf bis zu 18,03 Euro verbessern. Doch schon am Mittwoch rutschte die Aktie von Carnival wieder zurück auf zeitweilig unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



