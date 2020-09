Carnival Aktie: Es soll neue Aktien geben!

Wer sich wunderte, warum die Aktie der Carnival Corporation & plc (kurz „Carnival“) am Dienstag im späten Handel unter Druck geriet – vielleicht deshalb: Das Unternehmen kündigte eine Kapitalerhöhung an! Da besteht also weiterer Bedarf an liquiden Mitteln. Die Durststrecke kann also doch nicht so einfach verkraftet werden – durch die bereits eingesammelten liquiden Mittel u.a. durch höhere Schulden. Eine Kapitalerhöhung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung