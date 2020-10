Carnival-Aktie: Es ist zum Heulen!

Gerade erst war die schwer angeschlagene Carnival-Aktie wieder auf dem Weg der Erholung. In der vergangenen Woche konnte der Titel um etwa neun Prozent zulegen und damit zumindest ansatzweise die brutalen Verluste seit Jahresbeginn wieder ausgleichen. Der vorsichtige Optimismus der Anleger fand in dieser Woche jedoch ein jähes Ende. Seit Montag kommt es wieder zu vermehrten Verkaufsaktivitäten. In der Folge purzeln ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung