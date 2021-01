Carnival-Aktie: Es hat nicht sollen sein!

Was viele bereits befürchteten, ist nun eingetreten: der Kreuzfahrtbetreiber Carnival musste weitere Starts in den nächsten Monaten absagen. Betroffen ist davon etwa die Carnival-Legend, für welche die komplette Saison in Europa gestrichen wurde. Zudem wird es bis Ende April in den USA überhaupt keine Reisen geben.

Für das neue Kreuzfahrtschiff Mardi Gras sieht es noch düsterer aus. Hier wurden sogar bis Ende



