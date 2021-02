Carnival-Aktie: Es geht voran!

Hierzulande scheint in Sachen Corona mehr oder weniger Stillstand zu herrschen. Zwar geht es mit den Infektionszahlen langsam wieder abwärts. Ein Ende des Lockdowns ist jedoch nicht in Sicht und die meisten rechnen damit, dass dieser beim heutigen Treffen von Bund und Ländern bis in den März verlängert wird.

Noch dazu geht es mit dem Impfen in Deutschland sehr schleppend voran. Anderswo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung