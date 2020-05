Carnival Aktie: Es geht durch die Decke!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Die Aktie von Carnival hat sich wieder einigermaßen stabilisiert. Die Papiere des größten Kreuzfahrtunternehmens der Welt haben am Montag bis Börsenschluss in Frankfurt um rund zwei Prozent auf 13,00 Euro zugelegt, nachdem sie zuvor dem schwachen Gesamtmarkt nach unten gefolgt waren. Insgesamt liegt das Plus aus den vergangenen drei Handelstagen bei rund acht Prozent. Und in der Tat gibt es für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung