Carnival Aktie: Erholung pur!

Carnival hat seine zwischenzeitliche Schwäche am Markt schon am Mittwoch wieder überwunden. Anders als der Marktteilnehmer TUI etwa scheint das Unternehmen von den neuen Entwicklungen um die Lockerung des Shutdowns in den unterschiedlichen Ländern durchaus zu profitieren. Letztlich allerdings gibt es weder für besonderen Optimismus noch für Pessimismus Gründe, die in der Lockerung zu suchen sind.



