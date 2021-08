Carnival-Aktie: Erfolgreicher Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "DIC Asset":

Bei der Aktie des britisch-amerikanischen Kreuzfahrtbetreibers Carnival steht die aktuelle Woche bislang ganz im Zeichen der Käufer. Am Montag gewann der Anteilsschein an der heimischen Börse in London 2,27 Prozent hinzu und ließ am Dienstag einen Tagesgewinn von 5,17 Prozent folgen. Dabei gelang der Ausbruch über die 50-Tage-Linie (EMA50), die in der ersten Augusthälfte den Aufwärtsdrang noch zum Erliegen gebracht hatte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



