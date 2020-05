Carnival Aktie: Droht wirklich der Totalverlust?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Am Donnerstag kam an den Börsen die Zuversicht zurück: Die Aktie von Carnival, größtes Kreuzfahrtunternehmen der Welt, verbesserte sich von zuvor 12,01 Euro auf 12,51 Euro zum Handelsschluss in Frankfurt. Das bedeutete ein Tagesplus von mehr als vier Prozent. Doch tatsächlich hat Carnival in letzten drei Monaten damit noch immer mehr als zwei Drittel an Börsenwert eingebüßt. Glaubt man der Frankfurter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung