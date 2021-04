Carnival-Aktie: Dreieck – das wird jetzt spannend!

Die Aktie des weltweit größten Anbieters von Kreuzfahrtreisen tritt auf der Stelle. Die Anleger warten ab. Seit Anfang März 2021 pendelt der Wert hin und her. Dabei zeigen jedoch die ansteigenden Tiefs seit Februar 2021 eine grundsätzlich bullishe Tendenz. Die Anleger rennen in der aktuellen Chartkonstellation gegen einen Widerstand an.

Noch ist der Angriff der Bullen an die Widerstandszone im Bereich um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung