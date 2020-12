Carnival Aktie: Dieser Erfolg kommt überraschend!

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

So kann man mal in eine Börsenwoche starten: Die Aktie von Carnival, weltgrößtes Kreuzfahrtunternehmen (u.a. Aida, Costa, P&O Cruises), sattelte zeitweilig vier Prozent auf, notierte im Xetra-Handel am Vormittag kurzzeitig bei 16,25 Euro. Wenngleich die Carnival-Aktie am Nachmittag wieder ein wenig vom Gewinn abgab, ist das für den durch die Pandemie gebeutelten Konzern ein wirklich überraschender Erfolg. Die Nachrichtenlage nämlich war ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



