Carnival Aktie: Diese eine gute Nachricht!

Was für eine weitere Horrorwoche für Carnaival an der Börse: Die Aktie des weltgrößten Kreuzfahrtunternehmens verlor erneut massiv an Wert, vom Schlusskurs bei 13,10 Euro am vorvergangenen Freitag ging es hinab auf nur noch 7,62 Euro vor diesem Wochenende – ein Minus bei der Carnival-Aktie von sage und schreibe 42 Prozent. Die einzig gute Nachricht: Der Sturz ins bodenlose wurde am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



