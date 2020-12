Carnival Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Die Aussicht auf eine baldige Impfstoffzulassung und eine mögliche Herdenimmunität im kommenden Jahr hat der Aktie der britisch-amerikanischen Kreuzfahrtreederei Carnival in den vergangenen Wochen zu einem wichtigen Kursanstieg verholfen. So gelang es eine mehrmonatige Seitwärtsphase zu durchbrechen. In dieser Woche wurde ein Hoch bei 17,28 Euro markiert. Hohe RSI- und Stochastik-Werte haben den Kurs in den letzten beiden Tagen wieder etwas ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung