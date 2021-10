Carnival-Aktie: Diese Finanzkennzahl macht Anlegern Hoffnung!

Konkret konnte die Aktie in diesem Zeitraum um 10,4 % zulegen. Dies spiegelt das positive Marktsentiment der Anleger in Bezug auf die Reisebranche wider. Allerdings könnten überzogene Hoffnungen für herbe Enttäuschungen in den kommenden Monaten sorgen.

Viele Anleger und auch die Analysten der Credit Suisse glauben, dass sich die Carnival Aktie in den kommenden Jahren erneut in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung