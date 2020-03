Carnival Aktie: Dann kam die Angst zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Die Aktie von Carnival schien auf einem guten Weg zu sein. Nachdem die Papiere des größten Kreuzfahrtunternehmens der Welt im Zuge der Coronakrise massiv an Wert eingebüßt hatten, legte die Aktie Ende der vergangenen Woche wieder ordentlich zu. Bei 7,34 Euro nur noch notierte die Carnival-Aktie zeitweise am Mittwoch, 11,53 Euro waren es bereits wieder zum Wochenschluss am Handelsplatz Frankfurt. Am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



