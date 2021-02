Carnival Aktie: Bei Carnival tut sich schon was!

Im Vergleich zur TUI Aktie hat sich die Carnival Aktie in den letzten Tagen wieder nach oben orientiert. Aber auch hier stehen viele Schiffe in den Häfen und wissen nicht so recht, wann es wieder auf See geht. Nach einem charttechnischen Verkaufssignal im Dezember ging der Kurs in einem Abwärtskanal nach unten, wurde aber von der 200-Tagelinie wieder aufgefangen.