Carnival-Aktie: Die Bullen greifen an!

Die Aktie des britisch-amerikanischen Kreuzfahrtbetreibers Carnival ist furios in die neue Woche gestartet. Am Montag stiegen die Notierungen an der NYSE um 7,82 Prozent auf 21,82 Dollar und schoben sich dabei über die 50-Tage-Linie (EMA50). Am Dienstag lassen die Käufer weitere Gewinne von 4,53 Prozent folgen und führen den Kurs damit auch zurück über die 200-Tage-Linie (EMA200).

