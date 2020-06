Carnival Aktie: Behält hier noch irgendwer den Überblick?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Der Dienstag war fraglos ein besserer Tag für Carnival an der Börse. Die Aktie des größten Kreuzfahrtunternehmens der Welt legte bis zum späten Abend am Handelsplatz Stuttgart mehr als fünf Prozent auf 15,78 Euro zu. Ansonsten wird es zunehmend schwerer, bei Carnival noch irgendwie den Überblick zu behalten. Denn: Nachdem die Carnival-Tochter Aida aufgrund der Corona-Pandemie bereits am 5. Juni ihre ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung