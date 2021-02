Carnival-Aktie: Aufgeben ist keine Option!

Die Lage könnte für Carnival derzeit kaum schlechter sein. Die Corona-Pandemie ist unverändert in vollem Gange und Lockerungen bei Lockdowns rund um den Globus sind noch immer nicht in Sicht. An Kreuzfahrten im großen Stil ist in solchen Zeiten überhaupt nicht zu denken.

Ob die Ausgangssituation sich bis zur wichtigen Hauptsaison im Sommer bessern wird, kann nur abgewartet werden. Der Kreuzfahrtveranstalter denkt



