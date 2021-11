Carnival-Aktie: Die Angst ist zurück!

Die Carnival-Aktie zählt zu den großen Verlierern der letzten Tage. In den beiden letzten Handelswochen hat die Aktie des weltgrößten Kreuzfahrtunternehmens fast 20 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Vor allem am Freitag letzter Woche ging der Kurs bei sehr hohen Handelsvolumina um über zehn Prozent zurück. Was drückt die Carnival-Aktie momentan so unter Wasser?

Macht Omikron alles zunichte?

Die Antwort ist einfach und ist ...



