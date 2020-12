Carnival Aktie: Alles neu macht der – Dezember?

Zur Carnival Corporation & plc (kurz “Carnival”) gehören bekanntlich eine ganze Reihe von Unternehmen. Es sei hier die Kreuzfahrtlinie Cunard genannt, von Carnival als Luxus-Kreuzfahrtlinie bezeichnet. Da soll es drei Schlüssel-Veränderungen („key changes“) beim obersten Management geben im Hinblick auf die Kreuzfahrten in Nordamerika. Das sei in dem Kontext zu sehen, dass man sich am besten darauf vorbereitet, dass dort die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung