Carnival-Aktie: Die Aktie wandert am Abgrund entlang!

Das Auftreten der neuen Omikron-Variante hat den Kurs der Carnival-Aktie schwer belastet. Zum Ende der vergangenen Woche rutschte das Papier per Abwärts-Gap bis auf 1.168 britische Pence (GBX) ab. Dabei kam es zum Rückfall unter das Juli-Tief von 1.259 GBX. In der laufenden Woche hat sich der Wert wieder einigermaßen stabilisieren können, auch wenn am Donnerstag im Tagesverlauf ein 10-Monats-Tief bei ...



