Carnival-Aktie: Der Abwärtstrend wird fortgesetzt

Seitdem die Carnival-Aktie am 5. April bei 21,50 US-Dollar ein Hoch ausbildete, bestimmen neue Abgaben das Bild. Schnell wurde der 50-Tagedurchschnitt unterschritten und in einer steilen Abwärtsbewegung fiel die Aktie bis zum 12. Mai auf ein Tief bei 12,72 US-Dollar zurück. Dieses Tief wurde am Freitag durch den zeitweiligen Rückfall auf 12,69 US-Dollar nochmals leicht unterschritten. Diese Marken sind bei… Hier weiterlesen