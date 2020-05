Carnival Aktie: Absoluter Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Carnival hat erneut für eine Paukenschlag gesorgt. Das Unternehmen musste am Dienstag zwar leichte Abschläge am Markt verbuchen. Allerdings steht dies in keinem Verhältnis zu Meldungen, die aus dem Unternehmen selbst kommen. Denn ab dem 1. August wird der Schiffsverkehr wieder losgehen. Acht Schiffe sind für den Einsatz vorgesehen, wobei die Nachfrage nach Plätzen für Kreuzfahrten erstaunlich stark zu sein scheint. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



