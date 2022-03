Carnegie Strategifond H: Sehr klare Tendenz!

Am 04. Januar 2022 erreichte der Fond mit einem Kurspreis von 161,71 Euro das 52 Wochenhoch. Seither zog der Kurs um -7,33 Prozent in Richtung Süden. Schwierig, für die Anteilseigner von Carnegie Strategifond H in den letzten 83 Tagen den Mut und gleichermaßen die Positionen zu behalten.

Carnegie Strategifond H laut Chartanalyse ein Kauf

Die technische Analyse vermittelt Anlegern oft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung