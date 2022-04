Carnegie Global A: Was ist denn nun los?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? Das 52 Wochenhoch hatte der Fond am 28. Dezember 2021. Der Preis betrug derweil 221,16 Euro. In der Zeit seit dem Kurshoch rutschte der Preis um -3,71 Prozent nach Süden. Seit schon mitlerweile 100 Tagen kann der Kurs das 52 Wochenhoch nicht überbieten und die Kapitalanleger müssen tief Durchatmen.

