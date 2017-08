Carmusement® Rides - Fliegen mit dem eigenen Auto

Einladung zur Pressekonferenz: am 7.9.2017 um 11.00 Uhr imROLLERCOASTERRESTAURANT® Vienna, Riesenradplatz 6 / Top 1A,1020 WienWien/Nürnberg (ots) - Neue Erfindung schafft ein völlig neue Artvon Freizeitpark und hilft dringende Verkehrs- und Umweltprobleme zulösen. Die Erfinder und Betreiber des ROLLERCOASTERRESTAURANT® Viennaentwickeln am Standort Wien spezielle Transportplattformen für Autosund deren Insassen. So ist es beispielsweise künftig möglich, imeigenen Auto sitzend mit der Seilbahn vom Parkhaus am Prater[1] zumHütteldorfer Park & Ride oder mit dem Auto im Riesenrad, im(Ketten-)Karussell oder in der Achterbahn durch einen Looping zufliegen.* * *[1] Natürlich bietet sich eine solche innovativeVerkehrs-Infrastrukturlösung auch für Stuttgart, München oder alleanderen Großstädte an und hilft akute Verkehrs- und Umweltprobleme zulösen.Carmusement® Rides - PressekonferenzWien - Nürnberg: Neue Erfindung schafft ein völlig neuesFreizeitparksegment und hilft dringende Verkehrs- und Umweltproblemezu lösen.Bitte teilen Sie uns bis spätestens 31.8.2017 per E-Mail mit, ob undmit wie vielen Personen Sie kommen. Sofern Sie nicht kommen können,dennoch die Pressemitteilung und Bilder erhalten möchten, teilen Sieuns dies bitte ebenfalls per E-Mail anmichael.wilhelm@rollercoasterrestaurant.com mit.Datum: 7.9.2017, 11:00 - 12:30 UhrOrt: ROLLERCOASTERRESTAURANT® Vienna Telefon: 0650 4814644Riesenradplatz 6, 1020 WienUrl: http://www.rollercoaster.restRückfragehinweis:Michael WilhelmROLLERCOASTERRESTAURANT® Entertainment GmbHRiesenradplatz 6 / Top 1A, 1020 WienTelefon: 0043 650 481 4644michael.wilhelm@rollercoasterrestaurant.comInfos zu uns finden Sie unter: www.rollercoaster.restDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19116/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: ROLLERCOASTERRESTAURANT? Vienna, übermittelt durch news aktuell