Carmignac Patrimoine: ETF – aktiv gemanagt – beste Performance!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Carmignac Patrimoine ETF ist ein weithin bekannter, an den Märkten sehr lange Zeit erfolgreicher Fonds, der auch jetzt noch gute Chancen aufweist. Dabei investiert das Management zu maximal 50 % in Aktien sowie den Rest in Anleihen. Mit diesem Mischfonds ist demnach zu erwarten, dass Investoren eine vergleichsweise gute Absicherung in verschiedenen zeitlichen Phasen haben werden. Die tatsächliche Performance weist ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.