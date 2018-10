Ein Song, der das Zeug in sich hat, der Hit des Jahres zuwerden!Graz (ots) - 3,64 Millionen Fernsehzuschauer wurden Zeugen als DJÖTZI am vergangenen Samstag Abend im Rahmen der Carmen Nebel-Showerstmals seine brandneue Single "Bella Ciao" präsentierte - eintriumphaler Erfolg. Die Fans im Berliner Velodrom wollten nichtaufhören zu klatschen, kaum einer, der nicht begeistert mitgesungenhätte. Im Handumdrehen wurde das Video dazu über 100.000 Malaufgerufen. Und damit ist bewiesen: Der Song hat das Zeug in sich,mit DJ ÖTZI zum Hit des Jahres zu werden. Seit langem regiert dieFassung aus der Netflix-Serie "Haus des Geldes" die internationalenCharts. "Bella Ciao", das alte Kampflied der Erntehelfer, wurdebereits Anfang des 20. Jahrhunderts von den italienischenTagelöhnerinnen auf den Reisfeldern gegen die Großgrundbesitzer undAusbeuter intoniert. Für Jahrzehnte blieb es in Italien eine Hymneder Unterdrückten. Bis es nach unzähligen Adaptionen mit derNetflix-Serie "Haus des Geldes" zu unerwartet neuem Ruhm kam. Für diedeutsche Fassung meldete sich der große Peter Plate (Rosenstolz) beiDJ ÖTZI und fragte, ob der Lust habe, die von ihm getextete deutscheFassung zu interpretieren.DJ ÖTZI: "Ich war bereits beim ersten Anhören vor vielen Jahrenvon dem Sound begeistert. Allerdings fragte ich mich, welchen Bezugdieses Lied der italienischen Arbeiterrevolution aus den 1940erJahren denn zum Heute hat?" Mehr noch: "Aber der Song hat mich dieganzen Jahre seit dem ersten Anhören nicht losgelassen und als mirPeter Plate dann ganz unvermutet die deutschen Lyrics schickte, warich sofort Feuer und Flamme" erinnert sich DJ ÖTZI. Peter Plate,fünffacher ECHO-Preisträger und selbst sein Leben lang Vorkämpfergegen Unterdrückungen, ging den Songtext aus einer anderen Sichtweisean: "Es geht in dem Fall nicht um soziale Missstände, sondern um dieglobale Situation", sagt DJ ÖTZI. "Der Vulkan auf dem wir tanzen, derist kurz vorm Explodieren...Und egal was sie auch sagen, ein vollesGlas wird zu schnell leer." Aber es geht vor allem auch um die Liebe:"Komm lass uns lieben, komm lass uns leben. Bella ciao." DJ ÖTZI:"Als ich das las und vor mich hinsummte wusste ich - das passt!"Kein anderer deutschsprachiger Künstler hat ein ähnliches Gespürfür Hitpotential wie DJ ÖTZI. Egal ob internationale Bestseller wie"Hey Baby", Evergreens wie "Anton aus Tirol", der österreichische DJmit der unverkennbaren Stimme hat immer ins Schwarze getroffen. Soresümiert auch die GfK in ihrer Statistik: "Kein anderer Song standhäufiger in den Top 10 der Offiziellen Deutschen Charts wie ?EinStern (...der deinen Namen trägt.)? Ganze 42 Wochen lang. Mehr alsein Jahr sogar stand der Hit unter den Top 20 - und blieb stolze 107Wochen in der Chart-Liste."Mit "Bella Ciao" hat DJ ÖTZI nun das Potential, erneut in dieseBestenliste einzusteigen."Bella Ciao" erschien bei Electrola a Division of Universal MusicGermany.Kommenden Mittwoch startet die große DJ ÖTZI Tour!Gipfeltreffen - Live on Tour 2018 03.10.2018 Essenbach EskaraSport- und Kulturarena 04.10.2018 Tuttlingen Stadthalle 05.10.2018Saarbrücken Garage 06.10.2018 Kempten bigBOX Allgäu 07.10.2018München Circus Krone 12.10.2018 Hamburg Grosse Freiheit 36 13.10.2018Berlin Tempodrom 14.10.2018 Cottbus Stadthalle 18.10.2018 LeipzigHaus Auensee 19.10.2018 Dresden Alter Schlachthof 20.10.2018Frankfurt am Main Jahrhunderthalle Frankfurt 21.10.2018 Köln LiveMusic HallRückfragehinweis:Weitere Infos, Fotos und Interviewanfragen:lanz-unlimited communicationsTel. +4989 478167E-Mail: com@lanz-unlimited.deDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16145/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuell