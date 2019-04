Carmen Geiss - High Heels trotz Fuß-OP (FOTO)

München (ots) -Wenige Tage nach Ihrer Fuß-OP zeigt sich die Glamour-Lady wiedertop gestylt und kann auf High-Heels einfach nicht verzichten.Nach einem Sturz auf der Treppe eines Münchner Hotels brach sichdie Millionärin den Mittelfuß und die Ferse. Nun trägt die 53-Jährigewieder High-Heels, auch wenn erstmal nur an einem Fuß, und das ausgutem Grund, wie sie selbst findet: "Wir haben heute eine Einladungim Yachtclub und da kann ich natürlich nicht mit Turnschuhenhingehen". Völlig übertrieben, wenn es nach ihrem Gatten, RobertGeiss, geht: "Was soll ich machen, ich habe diese Frau nun malgeheiratet (...)".Ihre Fans auf Instagram dürfen sich auch wieder freuen. Vor Tagenschockten viele die Bilder der berühmten Blondine im Krankenhaus.Alles gut verlaufen, wie man unschwer an ihrem Lächeln erkennen kann.Bleibt zu hoffen, dass Carmen Geiss ihre heißgeliebten High-Heelsbald auch wieder an beiden Füßen tragen kann. Wir wünschen ihrweiterhin gute Besserung.Mehr Infos bei RTL2.dePressekontakt:RTL II KommunikationSada Lehnigk089 - 64 185 6510sada.lehnigk@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell