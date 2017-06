Hamburg (ots) - Carmen Geiss (52) tritt mit ihren fragwürdigenSocial-Media-Posts einen Shitstorm nach dem anderen los. In InTouch(EVT 08.06.) zeigt sich die TV-Millionärin amüsiert über dieReaktionen.Gerade teilte die 52-Jährige mit ihren Followern auf Facebook, wiesie sich beim Lunch in Monaco mit Weißwein die Füße abkühlt. "Undandere haben nichts zu trinken" empören sich einige Fans. DieReaktion von Carmen Geiss? "Die Alternative wäre gewesen, die Flaschezu leeren und betrunken zu werden. Andere Leute hier in Monaco machendas mit Champagner."Die TV-Millionärin ergänzt: "Es ist immer wieder lustig zu sehen,wie die Leute meine Gags falsch verstehen und wie sehr man damitpolarisieren kann."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonInTouch (Nr. 24/2017, EVT 08.06.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon:040/3019-4107.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.100 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell