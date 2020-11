Carlyle Commodities erprobt bis zu 48,3 g/t Au auf 0,75 m bei Projekt Cecilia in Sonora (Mexiko)

Quelle: IRW Press

18. November 2020 – Carlyle Commodities Corp. (CSE: CCC, FWB: 1OZ, OTC: DLRYF) („Carlyle“ oder das „Unternehmen“) und sein Partner Riverside Resources Inc. („Riverside“) freuen sich, ein Update hinsichtlich der neuesten Ergebnisse der Schlitzproben bereitzustellen, die sie von den Cerro-Magallanes-Zielen beim Projekt Cecilia (das „Projekt“) erhalten haben. Carlyle und Riverside finden an der Oberfläche weiteres hochgradiges Gold vor, was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung