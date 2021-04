Carlotz & Peloton Interactive: Aktuelle Analyse!

Carlotz Inc. (NASDAQ:LOTZ) und Peloton Interactive Inc. (NASDAQ:PTON) machten beide große Bewegungen am Mittwoch.

Carlotz schloss um 7,23% bei $7,05 und Peloton schloss um 6,14% bei $99,96. Peloton-Aktien verloren an Boden inmitten einer Sammelklage, die bei einem kalifornischen Bundesgericht eingereicht wurde.

Carlotz Tages-Chartanalyse Carlotz nähert sich dem Ende dessen, was technische Händler ein fallendes Keilmuster nennen würden. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!