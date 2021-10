Carlisle Companies Aktie: Analysten sehen bis zu 12% Aufwärtspotenzial!

Baird-Analyst Timothy Wojs hob das Kursziel für Carlisle Companies, Inc. (NYSE:CSL) von $240 auf $250 an (was ein Kursplus von 10 % bedeutet) und behielt die Einstufung “Outperform” für die Aktie bei. Wojs hob seine Schätzungen an und berücksichtigte dabei die positive Entwicklung in Q3 und eine stärkere Preis-Kosten-Spanne im Jahr 2022. Er bleibt aufgrund der günstigen Endmärkte, der soliden Ausführung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu 1&1



mehr >