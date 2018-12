Carlisle: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Carlisle Cos":

Für die Aktie Carlisle aus dem Segment "Industriekonglomerate" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 27.12.2018 ein Kurs von 99,37 USD geführt.

Die Aussichten für Carlisle haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Carlisle weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,72 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Construction Materials") von 1,97 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,25 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 13,96 liegt Carlisle unter dem Branchendurchschnitt (71 Prozent). Die Branche "Construction Materials" weist einen Wert von 47,77 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Carlisle ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Carlisle-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,93, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,94, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.