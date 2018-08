Carla Sozzani: Schönheit hat nichts mit Dekor zu tun (FOTO)

Hamburg (ots) -Carla Sozzani war Modejournalistin, ist Kunstsammlerin, Galeristinund hat in Mailand "10 Corso Como" eröffnet, den ersten Concept Storeder Welt. Jetzt werden mehr als 200 Fotos aus ihrer Sammlung in derHelmut Newton Foundation in Berlin gezeigt. Viele davon sindAktfotos. "Es gibt nackt und nackt", erklärt Sozzani dazu in deraktuellen Ausgabe der BRIGITTE (ab sofort im Handel). "Die schönstenStatuen der Römer und Griechen sind nackt. Kleidung lenkt ab. PureForm hingegen ist poetisch." Weiter sagt die 71-Jährige, die noch nieMake-up oder hohe Schuhe getragen hat: "Für mich hatte Schönheit nieetwas mit Dekor zu tun." Auch in der römischen Kunst seien die Frauenbarfuß gewesen und "brauchten keine 16-Zentimeter-Absätze, umbildschön zu sein, um die Welt zu erobern oder auch nur den Mann, densie begehrten". Carla Sozzani begann ihre Karriere alsModejournalistin Ende der 60er-Jahre. Ob sie es als Frau beruflichschwer gehabt habe? "Faktisch vielleicht, aber ich habe es nicht eineSekunde so empfunden." Ihr und ihrer Schwester sei von den Elterneingebläut worden, dass Herkunft keine Rolle spiele auf dem Weg zuden gesteckten Zielen. "Unabhängigkeit wurde uns nicht in die Wiege,aber ins Jugendzimmer gelegt."Pressekontakt:BRIGITTEPR/KommunikationTamara KiesergGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell