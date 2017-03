Carl Zeiss Meditec zapft Finanzmarkt an: Kapitalerhöhung für Zukäufe

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Hersteller Carl Zeiss Meditec beschafft sich am Kapitalmarkt frisches Geld.



Wie die TecDax-Gesellschaft am Dienstag mitteilte, ist eine Kapitalerhöhung von bis zu 10 Prozent gegen Bareinlage geplant. Die bis zu gut 8,1 Millionen neuen Aktien werden in einem beschleunigten Verfahren ausschließlich institutionellen Investoren zum Kauf angeboten.

Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um 5 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs. Ein Papier kostete damit zuletzt 38,95 Euro, womit die Kapitalerhöhung um die 300 Millionen Euro schwer werden dürfte. Größere Abschläge bei solchen Transaktionen sind aber üblich.

Die neuen Mittel sollen den Wachstumskurs des Unternehmens beschleunigen. "Angesichts der aktuell sehr hohen Dynamik und Konsolidierungstrends in unseren Märkten sehen wir kurz- bis mittelfristig große Chancen, unser Wachstum durch gezielte Zukäufe zu beschleunigen", sagte Unternehmenschef Ludwin Monz.

Der Hauptaktionär, die Carl Zeiss AG, werde keine Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung zeichnen, hieß es. Damit erhöhe sich der Streubesitz von 35 Prozent auf bis rund 41 Prozent. Die Carl Zeiss AG werde aber auch langfristig die Aktienmehrheit an der Carl Zeiss Meditec AG halten.

Begleitet werde die Kapitalmaßnahmen von den Banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG und der Commerzbank. Der erste Handelstag der neuen Aktien sei voraussichtlich der 27. März. Die neuen Aktien seien für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/16 dividendenberechtigt./jha/das/