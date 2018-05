Carl Zeiss Meditec von starkem Euro gebremst

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikhersteller Carl Zeiss Meditec hat trotz Gegenwind vom starken Euro weiter zugelegt.



Im ersten Geschäftshalbjahr (Ende März) kletterte der Umsatz um 4,5 Prozent auf 613,7 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Dienstag in Jena mitteilte. Ohne Wechselkurseinflüsse hätte das Plus 9,5 Prozent betragen.

In der Region Amerika machte die Umrechnung von Dollar in Euro das Wachstum zunichte. Auch beim Gewinn machte sich das bemerkbar. Vor Zinsen und Steuern sowie bereinigt um Sondereffekte wuchs das Ergebnis nur knapp auf rund 90 Millionen Euro (VJ: 89,1), die entsprechende Marge ging zurück. Am Markt hatten Analysten mit Werten in dieser Größenordnung gerechnet.

Der Gewinn ging um 12 Prozent auf 56,3 Millionen Euro zurück, im Vorjahr hatten hier Verkaufserträge den Überschuss in die Höhe getrieben. Den Umsatz erwartet das Management in diesem Geschäftsjahr zwischen 1,23 und 1,28 Milliarden Euro, das wäre am oberen Ende ein Plus von mehr als 7 Prozent. Bisher hatte das Unternehmen schon ein Umsatzwachstum in Aussicht gestellt, Analysten rechneten mit 1,26 Milliarden. Die bereinigte operative Marge soll weiter zwischen 14 und 16 Prozent liegen./men/fba