Carl Zeiss Meditec: Das nächste Rekordjahr bahnt sich an!

CZM steuert auf das nächste Rekordjahr zu. Der Umsatz stieg in den ersten 9 Monaten um 8% auf 864,7 Mio €, der Gewinn kletterte um 20,0% auf 132,6 Mio €. Mitverantwortlich für diesen Gewinnsprung ist ein einmaliger Sondereffekt in Höhe von 7,6 Mio € aus Veräußerungen von Vermögenswerten am Standort Ontario. Sehr günstig wirkten sich auch positive Währungsergebnisse aus. Bis auf den Bereich Ophthalmologische Diagnostik, der unverändert einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt war, konnten alle Sparten zulegen.

Die Geschäfte in Großbritannien, Südeuropa und Mittlerer Osten verliefen weiter schwach

Größte Wachstumsbeiträge kamen aus dem Geschäft mit refraktiven Lasern und chirurgischer Ophthalmologie. Vor allem die neu zugelassene minimalinvasive LaserTechnologie SMILE stößt auf großes Interesse – konkrete Zahlen nannte Zeiss aber nicht. Auch bei der Mikrochirurgie wurden neue Produkte vorgestellt. Ein Dentalmikroskop mitFluoreszenz-Modus ermöglicht die Unterscheidung von kariösem und gesundem Zahngewebe.

Regional war Asien/Pazifik, insbesondere China, der größte Wachstumstreiber. Die Region EMEA blieb leicht hinter dem Vorjahr zurück, vor allem die Geschäfte in Großbritannien, Südeuropa und Mittlerer Osten verliefen weiter schwach. In diesem Jahr peilt CZM ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und eine operative Marge zwischen 13 und 15% an. Mittelfristig sollen Zukäufe für weitere Wachstumsimpulse sorgen. Zudem profitiert CZM von dem demografischen Wandel und dem wirtschaftlichen Aufschwung der Schwellenländer.

