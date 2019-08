Carl Zeiss Meditec legt neue Unternehmenszahlen vor

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec aus Jena bilanziert an diesem Freitag die ersten neun Monate seines Geschäftsjahres. Das TecDax -Unternehmen hat nach vorläufigen Zahlen bei Umsatz und Gewinn ein kräftiges Plus erwirtschaftet.



Der Vorstand legte daher auch bei seinen Erwartungen für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr nach. So sollen die Erlöse nun das obere Ende der bisher kommunizierten Bandbreite von 1,35 bis 1,42 Milliarden Euro erreichen.

Zeiss Meditec ist eine Tochter des Optik- und Elektronikkonzerns Carl Zeiss AG (Oberkochen). Das Unternehmen entwickelt und produziert vor allem Operationsmikroskope, Laser sowie künstliche Linsen für trübe Augen beim sogenannten Grauen Star. Beschäftigt werden rund 3000 Mitarbeiter im In- und Ausland./geh/DP/jha