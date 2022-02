Carl Zeiss Meditec legt erste Zahlen für neues Geschäftsjahr vor

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Medizintechnik-Konzerns Carl Zeiss Meditec legt am Freitag (8.30 Uhr) in Jena Zahlen zum ersten Quartal seines Geschäftsjahres vor. Das Unternehmen war 2021 gut durch die Corona-Krise gekommen und hatte von nachgeholten Augenbehandlungen und Operationen profitiert. Der Vorstand des MDax -Konzerns peilt für das im vergangenen Oktober begonnene Geschäftsjahr erneut Wachstum bei Umsatz und Ertrag an.

Zu Jahresbeginn wurde ein Führungswechsel vollzogen: Neuer Vorstandschef ist Markus Weber, der zuvor dem Vorstand des baden-württembergischen Mutterkonzerns Carl Zeiss (Oberkochen) angehörte.

Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Carl Zeiss Meditec mit 1,65 Milliarden Euro seinen bisher höchste Umsatz in der Firmengeschichte verbucht. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 236 Millionen Euro. Der Spezialist für die Augenheilkunde beschäftigt weltweit etwa 3400 Mitarbeiter./rot/DP/men