Carl Zeiss Meditec erhöht Prognose - Aktie auf Rekordhoch

JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat nach einem starken Geschäft in den ersten neun Monaten die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 angehoben.



Bei der Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde jetzt ein Wert von deutlich über dem bisherigen Ziel von ungefähr 20 (2020: 13,3) Prozent erwartet, teilte das im MDax notierte Unternehmen überraschend am Freitag in Jena mit. Unterstützt werde der starke Anstieg der Marge von derzeit niedrigen Vertriebs- und Marketingkosten Der Umsatz dürfte das bisherige Ziel von 1,6 Milliarden Euro überschreiten. Die Aktie drehte nach der Bekanntgabe der erhöhten Prognose und Veröffentlichung der Eckdaten ins Plus und stieg auf einen weiteren Rekordkurs./zb/eas

