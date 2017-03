Carl Zeiss Meditec: Werden aus 108% Gewinn noch mehr? Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Am 02. März hatten wir einen Volltreffer mit Carl Zeiss Meditec gemeldet. Das war der Titel: „Carl Zeiss Meditec: Aus dem Treffer ist ein Volltreffer mit + 108% geworden!“ Dieser Volltreffer bezog sich auf einen Artikel vom 08. Februar mit der Überschrift: „Carl Zeiss Meditec: Die Spannung steigt – vor Zahlen und am Widerstand!“. Im RuMaS Express-Service hatten wir einen konkreten Einstiegspunkt für die Aktie und für ein Hebel-Produkt genannt. Dieser Trade ist noch nicht beendet, denn die Aktie bewegt sich seither stabil seitwärts und hat die Basis in den letzten Tagen sogar etwas nach oben verlegt. Zuletzt hatten wir im Express-Service geschrieben, dass wir keinen Ansatz für Neueinsteiger sehen. Es hat keinen kleinen Rücksetzer gegeben und die Lage hat sich aus diesem Grund verändert. Wer mit unserem Börsentipp sehr schön in der Gewinnzone liegt, sollte den Gewinn natürlich trotzdem gut absichern, aber wir sehen eine neue Trading-Chance.

Reich mit nur 1.000 Euro!

Börse ist nur etwas für Reiche? Wer so denkt wird heute eines Besseren belehrt! Denn es ist sehr wohl möglich für Sie mit nur 1.000 Euro an der Börse erfolgreich zu sein. Mit Rolf Morriens Meisterwerk „Reich mit 1.000 €“ kassieren Sie ab sofort einfache Aktien-Gewinne. Sichern Sie sich den Report heute völlig kostenlos! Klicken Sie jetzt HIER und werden Sie mit Rolf Morrien an der Börse reich!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.