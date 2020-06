Carl Zeiss Meditec-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie ist im Zuge der durch die Corona-Pandemie hervorgerufenen Börsenturbulenzen um etwas mehr als 37 Prozent eingebrochen. Damit fielen die Verluste nicht ganz so stark aus wie im deutschen Leitindex, der etwas mehr als 39 Prozent verlor. Am 19. März sank der Kurs auf ein 12-Monats-Tief bei 67,70 Euro. Dank des anziehenden Gesamtmarktes erholte sich die Aktie in



