Carl Zeiss Meditec Aktie: Umsatzrückgang!

Am Mittwoch teilte Carl Zeiss Meditec mit: Der Umsatz in den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres (das vom Kalenderjahr abweicht) liegen um 6% unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Und beim operativen Ergebnis gab es einen noch deutlich stärkeren Rückgang. Denn da hieß es in den ersten 9 Monaten des GJ 2019/2020: Operatives Ergebnis (= Ebit) von 111,9 Mio. nach 184,2 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



