Carl Zeiss Meditec Aktie: Umsatz plus 11,5% – Aufträge plus 30,7%. Wenn das nicht positiv ist,…

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":



Carl Zeiss Meditec Aktie zeigt kein schönes Kursbild. Zwischenzeitlich annähernd halbiert seit September 2021 könnte die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) die Chance haben charttechnisch aktuell einen Boden auszubilden. Hängt von der Kursentwicklung der nächsten Tage ab. Heute liefert der Konzern die Zahlen zum 31.03.2022, Halbjahresergebnis des Geschäftsjahres 2021/22: Umsatzsteigerung von 11,5 % auf 855,4 Mio EUR (Vorjahr: 767,4 Mio), und noch wesentlich höhere Steigerungsraten beim Auftragseingang mit 30,7 % auf 1.062,3 Mio EUR weisen auf eine stabile Entwicklung mit Phantasie hin. Gleichzeitig konnte beim EBIT zumindest eine Steigerung auf 177,3 Mio EUR (Vorjahr: 162,7 Mio) erreicht werden, eine leichte Margenverschlechterung. Aber mit Lieferkettenproblemen, Lockdownfolgen in China und der allgemeinen Preisentwicklung nachvollziehbar begründet. Und der Sonderfaktor „China-Lockdown“ sollte sich in absehbarer Zeit „auflösen“, wenn nicht im Herbst wieder…

Dr. Markus Weber, seit 1. Januar 2022 Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG: „Die Lieferkettensituation im Gerätegeschäft hat sich in den letzten Monaten weiter zugespitzt – unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs und der COVID-19-Lockdowns in China. Umso mehr freue ich mich über diese guten Halbjahresergebnisse – eine hervorragende Team-Leistung.“

Carl Zeiss Meditec Aktie: Prognose bestätigt in ungewissen, riskanten Zeiten



Die Prognose der Carl Zeiss Meditec für das Geschäftsjahr 2021/22 bleibt unverändert: Der Umsatz soll mindestens in Höhe des Marktwachstums zulegen. Einen Unsicherheitsfaktor sollen dabei die weiterhin angespannten globalen Lieferketten darstellen, insbesondere im Gerätegeschäft. Hierzu sollem politische und makroökonomische Faktoren wie der Krieg in der Ukraine sowie die regionalen COVID-19-Lockdowns in China beitragen. Die Risiken von Lieferstörungen seien deutlich gestiegen, weitere Engpässe im laufenden dritten Quartal zu erwarten. Die EBIT-Marge soll im Geschäftsjahr 2021/22 zwischen 19-21% betragen. Diese Prognosen setzen voraus laut Meditec, dass auch weiterhin keine materiellen Umsatzausfälle aus Unterbrechungen der Lieferketten entstehen und eine Normalisierung der COVID-19-Lage in China im Laufe des dritten Quartals 2021/22 eintritt.

Und Carl Zeiss Meditec ist? MDAX und TecDAX Mitglied, relativ „unauffällig“…

…und fasst die Medizintechnik-Aktivitäten von ZEISS unter dem Schirm zusammen. Diese Firmenwebseite bietet Informationen über die Carl Zeiss Meditec AG mit einem speziellen Serviceangebot für Investoren und Medienvertreter. Mit Hauptsitz in Jena (Deutschland) sowie Betriebsstandorten und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Spanien, den USA und Japan ist das Unternehmen in den wichtigsten Märkten der Welt direkt vor Ort. Darüber hinaus nutzt die Carl Zeiss Meditec AG das starke Vertriebsnetz des ZEISS Konzerns. Informiert bleiben über die Carl Zeiss Meditec Aktie? ANMELDUNG kostenloser und jederzeit kündbarer Newsletter.



Charttechnisch orientierte Anleger sollten erstmal eine Bodenbildung abwarten, bevor sie sich engagieren. Während der Kursverfall seit September letzten Jahres wohl eher „branchentechnisch“ begründet ist, als durch operative Entwicklungen des Konzerns aus Jena. Ein Schicksal, das man mit Eckert&Ziegler und anderen Branchenvertretern teilt. Wobei ein Gutteil der Korrekturen auf zuvor feststellbare Übertreibungen am Markt zurückgeführt werden könnte. Grundsolide Gesellschaft mit Wachstumsperspektive, charttechnisch angeschlagen.



Chart: Carl Zeiss Meditec Aktie | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de