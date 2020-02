Carl Zeiss Meditec Aktie: Termin für die HV steht!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Carl Zeiss Meditec teilt mit: Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens soll am 24. Mär in Weimar stattfinden. Der Termin ist deshalb so relativ früh, da bei Carl Zeiss Meditec das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht. Insofern gab es diese Woche auch schon Zahlen für das 1. Quartal – und zwar des Geschäftsjahres 2019/2020. Da sah es einerseits bei der Umsatzentwicklung positiv ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



