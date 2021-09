Carl Zeiss Meditec-Aktie: Auf zu neuen Höhen?

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Seit vielen Jahren zählt die Carl Zeiss Meditec-Aktie zu den Bestperformern am deutschen Aktienmarkt. Über zehn Jahre lang (mit einer Unterbrechung durch die Corona-Pandemie) dauert nun schon die unaufhörliche Aufwärtsbewegung der Aktie des Medizingerätespezialisten an. Diese Dauer-Rallye hat in den letzten Tagen noch an Tempo zugenommen. Vor wenigen Tagen markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 200 Euro ein neues Allzeithoch. Ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



